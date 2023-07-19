Любимый рецепт из СССР: сладкая шоколадная колбаска без выпечки (печенье, масло, молоко)

Шоколадную колбаску раньше готовили в каждой семье, это была любимая сладость советских детей.

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Состав у десерта очень простой, замесите вы его за пять минут, дальше нужно будет просто подержать его в холодильнике, выпекать не надо.

Ингредиенты (2 колбаски по 500 граммов): 500 г печенья, 100 г орехов (по желанию, можно обойтись), 3-4 ст.л. какао-порошка, 3-6 ст.л. сахара (по вкусу), 180 г сливочного масла, 150 г молока.

Печенье разломайте руками на кусочки. Если вы решили ввести в состав орехи, размолотите их в блендере.

В сотейник положите масло, какао, сахар, влейте молоко. Поставьте на плиту, при постоянном помешивании дождитесь, когда состав станет однородным и начнет закипать.

Влейте шоколадный состав в раскрошенное печенье. Далее возьмите пленку или полиэтиленовые пакетики.

Сделайте из массы 2 колбаски, закручивая и приминая постепенно со всех сторон, катая по столу.

Положите колбаски в полиэтилене в морозилку до полного застывания, далее нарежьте на кусочки и подайте к столу. Храните в холодильнике.

Источник: YouTube-канал «Кулинарим с Таней»