Очень вкусный советский салат из любой печени: 2 ингредиента, мужа за уши не оттащите

Иногда для того, чтобы удивить гостей и порадовать домашних вкуснятиной вовсе не нужно часами стоять у плиты.

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Просто отварите вкусную печенку и замаринуйте лук, вместе они составят неподражаемый вкусовой дуэт.

Ингредиенты: печень - 500 граммов, лук репчатый – 200 граммов, майонез. Для маринованного лука: уксус 9% - 3 столовые ложки, сахар - 1,5 столовые ложки, соль - 0,5 столовые ложки, вода (кипяток) - 250 миллилитров.

Отварите печень до готовности, нарежьте соломкой.

Лук нашинкуйте перьями. Приготовьте маринад из указанных ингредиентов, залейте лук и оставьте на 1 час.

Соедините лук с печенью, приправьте майонезом по вкусу, посолите и поперчите по вкусу.

Источник: YouTube-канал Culinary Recipes