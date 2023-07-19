Самое быстрое варенье из тыквы: 2 лимона и специи (рецепт из СССР) — очень вкусно!

В советские времена всегда хозяйки готовили это вкуснейшее варенье из тыквы и лимона. Оно считалось самым быстрым.

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Ингредиенты: 1 кг тыквы, 2 лимона, 500 г сахара, любимые специи (имбирь, корица, гвоздика).

Нарезаем тыкву кубиком, смешиваем с сахаром и оставляем на пару часов.

Измельчаем лимоны в блендере, смешиваем с тыквой и доводим до кипения.

Кладем специи по вкусу, провариваем 30 минут на слабом огне. Раскладываем варенье в стерильные банки.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»