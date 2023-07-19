Рвутся и липнут к сковороде: как правильно жарить блины — знают 20%, остальные ошибаются

Как правильно жарить блины на сковороде, чтобы они не рвались и не липли. Оказывается, все внимание нужно уделить процессу приготовления жидкого теста. Если переборщить с сахаром, то оно будет пригорать и плавиться при жарке.

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Лучше вовсе отказаться от сахара в пользу натурального подсластителя, такого как мед или варенье. Кстати, на новой сковороде блины всегда пригорают. Лучше брать проверенную посуду. Для жарки блинчиков лучше не использовать самую мощную конфорку, температура должна быть умеренной, а мощность небольшой.

Также важно, чтобы сковородка не была холодной. В таком случае тонкие блины пожарить не получится.

По материалам belnovosti.by