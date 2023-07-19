Вкусный и простой салат из капусты на зиму: уминает даже молодежь, шинкуем и раскладываем (ничего лишнего)

Это рецепт проверен годами, всегда салатик уходит со стола первым, даже если поставите что-то рядом изысканное. Готовить его – быстро и просто. Ничего мудреного.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: капуста - 5 кг, перец - 1 кг, морковь - 1 кг, лук - 1 кг, соль - 6 ст. л., сахар - 500 г, растительное масло - 500 г, уксус (9%) - 300 г.
Капусту нашинковать тонко, сложить в большую кастрюлю или миску. Нарезать сладкий перец и лук полосками.
Натереть морковку длинными полосками и добавить в кастрюлю к капусте. Посолить, бросить сахар, влить уксус, масло и хорошенько перемешать.
Разложить в чистые стерилизованные банки.
Источник: YouTube-канал Culinary Recipes