Как готовить баклажаны, чтобы убрать горький вкус: рецепт бабушек из СССР — знают 5%

Как готовить баклажаны, чтобы избавиться от горького вкуса. Жаль, что раньше не знали. Теперь делаем только так. Рецептом поделились советские бабушки. Весь секрет в процедуре замачивания овощей.
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Для начала измельчаем баклажаны в виде привычных колец. Затем кладем овощи в воду: на литр жидкости берем 1 ст. л. соли. Сверху в качестве груза стам любую емкость. И оставляем так на 20-30 минут.
Затем отправляем баклажаны в дуршлаг, поливаем водой и вся горечь уходит. Далее можно подходить к дальнейшему приготовлению гарнира в любом из рецептурных вариантов. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by