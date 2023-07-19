Как готовить баклажаны, чтобы убрать горький вкус: рецепт бабушек из СССР — знают 5%

Баклажаны. Фото: Global Look Press

А все проще простого! Жаль, что раньше не пробовали.

Как готовить баклажаны, чтобы избавиться от горького вкуса. Жаль, что раньше не знали. Теперь делаем только так. Рецептом поделились советские бабушки. Весь секрет в процедуре замачивания овощей.

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Для начала измельчаем баклажаны в виде привычных колец. Затем кладем овощи в воду: на литр жидкости берем 1 ст. л. соли. Сверху в качестве груза стам любую емкость. И оставляем так на 20-30 минут.

Затем отправляем баклажаны в дуршлаг, поливаем водой и вся горечь уходит. Далее можно подходить к дальнейшему приготовлению гарнира в любом из рецептурных вариантов. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by

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