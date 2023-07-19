Как на самом деле нужно варить картошку — будет рассыпчатой: только 10% знают рецепт

Как правильно варить картофель, чтобы он получился рассыпчатым, а его вкус — ярким. Так, делали еще наши бабушки в СССР. Весь секрет в растительном масле. Этот рецепт знают немногие — 10%, не больше. А зря! Благодаря одному только ингредиенту любимый всеми гарнир получается ресторанным — просто эталонный вкус.

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Добавлять растительное масло в воду нужно до картофеля. Затем кастрюлю нужно поставить на плиту. Как только на поверхности бульона получится особая пленка, жидкость будет кипеть быстрее. Это ускорит процесс приготовления картошки. Сам гарнир получится более рассыпчатым и вкусным.

С той же целью вместо растительного масла добавляют сливочное в небольшом количестве.

Вместе с маслом в кастрюлю с картофелем можно бросить и зелень, чтобы гарнир стал более ароматным. Также не лишним будет и лавровый лист.

По материалам belnovosti.by