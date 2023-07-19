Как правильно готовить куриные котлеты: всего 2 ингредиента, а вкус — ресторанный

Как правильно готовить куриные котлеты. Секрет заключен в двух простых ингредиентах. А если точнее, в их добавлении в рецепт. Так готовят опытные повара. Эти продукты могут сделать куриные котлеты восхитительно нежными, а вкус будет как в ресторане. Просто пальчики оближешь!

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Просто добавьте в рецепт сливки и сливочное масло. Котлеты получатся сочными, нежными, тающими во рту.

Сливки стоит использовать для вымачивания черствого белого хлеба.

Масло лучше заморозить в морозильной камере и натереть на терке, отправляя прямо в фарш. На полкило курицы стоит брать около 150 мл сливок и около 80 граммов сливочного масла. Попробуйте! Вкус куриных котлет приятно удивит, как у шеф-поваров.

По материалам belnovosti.by