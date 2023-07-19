Как приготовить оладушки из кабачка «по-новому»: натирать не будем, чеснок добавим (за 2 минуты улетают)

Кабачковые оладушки многие готовят, натирая овощи на терке. Мы их нарежем на кусочки, а потом пробьем блендером, так они получатся невероятно нежными.

А еще придадим аромат при помощи лука и чеснока. Такие оладушки будут есть и нахваливать даже мясоеды!

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Ингредиенты: кабачок – 1 шт. (средний или два маленьких), яйца – 2 шт., мука – 200 г, молотый черный перец – 0,5 ч.л., соль – 0,5 ч.л., чеснок – 1 зубчик, растительное масло – 1 ст.л., лук – 1 головка.

Нарезать кабачок кубиками. Добавить яйца и блендером пробить до однородности.

Нарезать мелко лук, добавить к кабачку. Всыпать черный перец и соль. Чеснок выдавить через пресс. Влить растительное масло. Перемешать.

Ввести в состав муку и замесить среднее тесто (не жидкое и не густое).

Пожарить на сковороде с маслом с двух сторон.

Источник: YouTube-канал Culinary Recipes