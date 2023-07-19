Советский манник на кефире «Три стакана»: очень простой и вкусный рецепт — влажный мякиш

Советский пирог на манке и кефире «Три стакана» обожали жители СССР за простоту и аппетитность. Мякиш у него влажный и такой тающий – просто чарует вкусом! Обязательно приготовьте к чаю!
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Ингредиенты:
- Кефир – 300 г (1 стакан)
- Сахар – 300 г (1 стакан)
- Манка – 250 г (1 стакан)
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное – 50 г (можно заменить растительным)
- Соль – 2 г
- Ванилин – 1 г
- Сода пищевая – 5 г
Включите прогреваться духовку до 180 градусов.
Чуть растопите масло, чтобы оно стало мягким.
В миску насыпьте все сухие ингредиенты, перемешайте. Вбейте яйцо и масло, перемешайте.
Влейте кефир, перемешайте до однородности.
Тесто должно получиться мягким, оставьте на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
В форму (у нас диаметр 20 см, высота 5 см) положите смазанный маслом пергамент на дно, промажьте маслом бока.
Вылейте тесто, разровняйте, поставьте запекаться в прогретую печь примерно на 30 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Проверьте готовность шпажкой из дерева.
Источник: YouTube-канал «Любовь Сазонова»