Вкусная намазка на хлеб за 2 минуты: плавленый сыр, консервы, яйцо, чеснок (на завтрак, на корпоратив)

Бутерброды. Фото: соцсети

Возьмите с собой на пикник, это очень удобно.

Вкуснейшие бутерброды или брускетты вы можете приготовить из элементарного набора продуктов за 2 минуты.

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Ингредиенты:

  • Батон – 1 штука
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Вареные яйца – 2 штуки
  • Плавленый сыр – 1 штука
  • Консервированный тунец (или другая рыба) – 1 банка
  • Майонез (для заправки)
  • Черный перец, соль – по вкусу

Нарезать батон.

Обжарить кусочки батона с двух сторон на сковороде или запечь в тостере.

Натереть с двух сторон чесноком.

Натереть на терке вареные яйца и сыр.

Добавить рыбу из консервы.

Заправить майонезом, солью и перцем по вкусу. Смешать.

Намазать на хлеб.

Источник: YouTube-канал Culinary Recipes

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