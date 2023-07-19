Вкусная намазка на хлеб за 2 минуты: плавленый сыр, консервы, яйцо, чеснок (на завтрак, на корпоратив)

Вкуснейшие бутерброды или брускетты вы можете приготовить из элементарного набора продуктов за 2 минуты.
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Ингредиенты:
- Батон – 1 штука
- Чеснок – 1 зубчик
- Вареные яйца – 2 штуки
- Плавленый сыр – 1 штука
- Консервированный тунец (или другая рыба) – 1 банка
- Майонез (для заправки)
- Черный перец, соль – по вкусу
Нарезать батон.
Обжарить кусочки батона с двух сторон на сковороде или запечь в тостере.
Натереть с двух сторон чесноком.
Натереть на терке вареные яйца и сыр.
Добавить рыбу из консервы.
Заправить майонезом, солью и перцем по вкусу. Смешать.
Намазать на хлеб.
Источник: YouTube-канал Culinary Recipes