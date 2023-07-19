Вкусная намазка на хлеб за 2 минуты: плавленый сыр, консервы, яйцо, чеснок (на завтрак, на корпоратив)

Вкуснейшие бутерброды или брускетты вы можете приготовить из элементарного набора продуктов за 2 минуты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

Батон – 1 штука

Чеснок – 1 зубчик

Вареные яйца – 2 штуки

Плавленый сыр – 1 штука

Консервированный тунец (или другая рыба) – 1 банка

Майонез (для заправки)

Черный перец, соль – по вкусу

Нарезать батон.

Обжарить кусочки батона с двух сторон на сковороде или запечь в тостере.

Натереть с двух сторон чесноком.

Натереть на терке вареные яйца и сыр.