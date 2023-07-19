Тот самый салат «Нежинский» из огурцов на зиму — обожали в СССР: пошаговый рецепт простой закуски

Салат «Нежинский». Фото: соцсети

Ничего лишнего в составе вы не увидите, очень доступно.

В этой заготовке на зиму нет ничего сверхъестественного, того, что вы не сможете найти в ближайшем магазине. Такими были все советские рецепты: аппетитными и простыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Салат «Нежинский» обожали в СССР все, он был на каждом застолье. Попробуйте его и вы обязательно.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 кг
  • Лук – 250 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль – 1.5 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Масло – 125 мл
  • Уксус – 100 мл

Огурцы нарезать кружочками.

Лук нарезать тонкими полукольцами.

Укроп мелко нашинковать.

Смешать, положить соль и сахар, залить маслом.

Хорошо перемешать и оставить на 4 часа, чтобы выделился сок.

Поставить на горячую плиту.

Как только салат начнет закипать, добавить уксус, размешать.

Варить 7 минут.

Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Источник: YouTube-канал Culinary Recipes

Читайте также