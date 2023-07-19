Тот самый салат «Нежинский» из огурцов на зиму — обожали в СССР: пошаговый рецепт простой закуски

В этой заготовке на зиму нет ничего сверхъестественного, того, что вы не сможете найти в ближайшем магазине. Такими были все советские рецепты: аппетитными и простыми.

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Салат «Нежинский» обожали в СССР все, он был на каждом застолье. Попробуйте его и вы обязательно.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг

Лук – 250 г

Укроп – 1 пучок

Соль – 1.5 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Масло – 125 мл

Уксус – 100 мл

Огурцы нарезать кружочками.

Лук нарезать тонкими полукольцами.

Укроп мелко нашинковать.