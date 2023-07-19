Тот самый салат «Нежинский» из огурцов на зиму — обожали в СССР: пошаговый рецепт простой закуски

В этой заготовке на зиму нет ничего сверхъестественного, того, что вы не сможете найти в ближайшем магазине. Такими были все советские рецепты: аппетитными и простыми.
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Салат «Нежинский» обожали в СССР все, он был на каждом застолье. Попробуйте его и вы обязательно.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг
- Лук – 250 г
- Укроп – 1 пучок
- Соль – 1.5 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Масло – 125 мл
- Уксус – 100 мл
Огурцы нарезать кружочками.
Лук нарезать тонкими полукольцами.
Укроп мелко нашинковать.
Смешать, положить соль и сахар, залить маслом.
Хорошо перемешать и оставить на 4 часа, чтобы выделился сок.
Поставить на горячую плиту.
Как только салат начнет закипать, добавить уксус, размешать.
Варить 7 минут.
Разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Источник: YouTube-канал Culinary Recipes