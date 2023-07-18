Без нее теперь не обходится ни одно блюдо: как приготовить зеленую соль

Сделать вкус многих блюд еще ярче и удивить ваших гостей во время застолья поможет зеленая соль. Красить ничего не надо – эта приправа готовится на основе зеленого лука.
Кладем в блендер 100 граммов нарезанного зеленого лука, 5 зубчиков чеснока и 200 граммов обычной соли. Перемалываем ингредиенты до состояния однородной кашицы.
Затем выкладываем ее на пергаментную бумагу тонким слоем и отправляем сушиться в духовку при низких температурах.
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Куски высушенной массы снова оправляем в блендер и измельчаем до состояния порошка. Затем пересыпаем его закрывающуюся в сухую емкость – и готово.
Зеленую соль можно добавлять в салаты, маринады, да и в любые блюда, которые вы обычно привыкли солить. Способ приготовления показала YouTube-блогер Марина Кириллова.