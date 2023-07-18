Без нее теперь не обходится ни одно блюдо: как приготовить зеленую соль

Сделать вкус многих блюд еще ярче и удивить ваших гостей во время застолья поможет зеленая соль. Красить ничего не надо – эта приправа готовится на основе зеленого лука.

Кладем в блендер 100 граммов нарезанного зеленого лука, 5 зубчиков чеснока и 200 граммов обычной соли. Перемалываем ингредиенты до состояния однородной кашицы.

Затем выкладываем ее на пергаментную бумагу тонким слоем и отправляем сушиться в духовку при низких температурах.