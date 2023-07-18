Маринованные огурчики «как в магазине»: никто не поверит, что вы их делали сами — хрустят

Эти огурчики получают точь-в-точь, как те, что продаются в магазине – кисленькими, хрустящими, аппетитными. Если вы не любите большое количество уксуса, то убавьте его по своему вкусу.
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Ингредиенты на 1 литровую банку:
- Огурцы, чтобы заполнили тару
- Перец черный горошком - 5-6 штук
- Перец черный душистый - 5-6 штук
- Гвоздика - 1 штука
- Зерна горчицы - 1 чайная ложка
- Лавровый лист - 1 штука
- Чеснок - 1 зубчик
- Укроп - 1 зонтик
- Листья смородины, вишни по желанию
- Морковь, перец болгарский по желанию
Маринад на 1 литр воды:
- Сахар - 7 столовых ложек
- Соль - 2 столовые ложки
- Уксус 70 % - 2 столовые ложки
Банки простерилизовать, уложить чеснок, укроп, лавровый лист, листья смородины и вишни, морковь, перец болгарский и огурчики. Залить кипятком, закрыть крышкой и дать остыть.
Пока банки остывают, приготовить маринад. Поставить на плиту воду, добавив только соль и сахар. Дождаться пока они растворятся, и вода закипит. Только после этого влить уксус и сразу же убрать с плиты.
Залить огурцы, готово. Можно хранить дома в темном месте.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».