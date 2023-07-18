Маринованные огурчики «как в магазине»: никто не поверит, что вы их делали сами — хрустят

Эти огурчики получают точь-в-точь, как те, что продаются в магазине – кисленькими, хрустящими, аппетитными. Если вы не любите большое количество уксуса, то убавьте его по своему вкусу.

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Ингредиенты на 1 литровую банку:

Огурцы, чтобы заполнили тару

Перец черный горошком - 5-6 штук

Перец черный душистый - 5-6 штук

Гвоздика - 1 штука

Зерна горчицы - 1 чайная ложка

Лавровый лист - 1 штука

Чеснок - 1 зубчик

Укроп - 1 зонтик

Листья смородины, вишни по желанию

Морковь, перец болгарский по желанию

Маринад на 1 литр воды:

Сахар - 7 столовых ложек

Соль - 2 столовые ложки

Уксус 70 % - 2 столовые ложки

Банки простерилизовать, уложить чеснок, укроп, лавровый лист, листья смородины и вишни, морковь, перец болгарский и огурчики. Залить кипятком, закрыть крышкой и дать остыть.

Пока банки остывают, приготовить маринад. Поставить на плиту воду, добавив только соль и сахар. Дождаться пока они растворятся, и вода закипит. Только после этого влить уксус и сразу же убрать с плиты.

Залить огурцы, готово. Можно хранить дома в темном месте.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».