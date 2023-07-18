Готовим рулетики из кабачков вместо голубцов: фарш — внутрь и тушим (за уши не оттащишь)

В сезон молодых кабачков обязательно попробуйте приготовить рулетики с фаршем. Это отличная альтернатива поднадоевшим голубцам или фаршированным перцам.

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Ингредиенты:

Кабачки молодые – 2 штуки

Фарш мясной – 400 граммов

Рис вареный – 100 граммов

Репчатый лук – 1 головка

Морковка – 1 штука

Яйцо – 1 штука

Специи, соль по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Для заливки:

Сметана – 200 граммов

Томатная паста – 4-5 столовых ложек

Мука – 1 чайная ложка

Соль, приправа, чеснок сухой – по вкусу

Вода холодная – 1,5 стакана

Приготовить из кабачков тонкие длинные слайсы, удобнее всего это сделать овощечисткой, теркой (боковое лезвие) или острым ножом.

Обжарить лук, добавить морковку и дотушить до готовности.

Для начинки соединить овощи с рисом, добавить остатки кабачка, фарш, яйцо, соль, любимые приправы, чеснок и все перемешать.

Завернуть начинку в рулетики, скрепив зубочистками, переложить в форму.

На соус соединить сметану, томатную пасту, муку, соль, приправы, сухой чеснок, воду и перемешать. Соусом залить рулетики и отправить в духовку, готовить на 180 градусах примерно 1 час.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»