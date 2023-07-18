Готовим быстрый пирог с нежным песочным тестом: натираем яблоко, смешиваем с творогом — сочно и ароматно

Этот пирог просто тает во рту, тесто нежное, приятное, рассыпчатое. С ним справится даже ребенок.

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Ингредиенты: мука - 2 стакана, разрыхлитель - 1 чайная ложка, масло сливочное - 100 граммов, сахар - 150 граммов, творог - 200 граммов, яйца - 2 штуки, сметана - 100 граммов, яблоки - 3 штуки.

Муку соединяем с разрыхлителем, сахарным песком. Натираем замерзшее масло сюда же и замешиваем.

Творог смешиваем со сметаной, взбиваем яйца, туда же вводим. Натираем яблоки, тоже вносим в состав начинки.

Большую часть теста раскатываем в форму, раскладываем начинку, а оставшееся тесто остужаем в морозильной камере холодильника, далее натираем поверх пирога.

Выпекаем примерно 20-30 минут, включив духовку на 200 градусов.

Источник: lifehacker.ru