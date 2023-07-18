Слоеный пирог со сгущенкой и яблоками — 4 ингредиента: готовим, пока кипит чайник

Из пачки слоеного теста, 2 яиц, сгущенки и яблок можно сделать быстрый, невероятно вкусный и ароматный пирог.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 граммов

яйцо – 2 штуки

сгущенное молоко – 400 граммов

яблоко – 500 граммов

Противень покрываем пергаментом, застилаем слоем теста, формируя бортики.

Половину яблок очищаем, измельчаем в блендере.

Фруктовое пюре смешиваем со сгущенным молоком (¾ части), вводим в смесь яйца.

Остатки яблок нарезаем тонкими полосками.

На тесто выкладываем молочно-яблочную начинку, распределяем ее по всему периметру пирога.

Далее раскладываем кусочки яблок.

Запекаем пирог на 180 градусах примерно 30 минут. За 5 минут до готовности смазываем пирог остатками сгущенки и допекаем.

Источник: Telegram-канал «Детское меню»