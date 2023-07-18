Слоеный пирог со сгущенкой и яблоками — 4 ингредиента: готовим, пока кипит чайник

Из пачки слоеного теста, 2 яиц, сгущенки и яблок можно сделать быстрый, невероятно вкусный и ароматный пирог.
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Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 граммов
- яйцо – 2 штуки
- сгущенное молоко – 400 граммов
- яблоко – 500 граммов
Противень покрываем пергаментом, застилаем слоем теста, формируя бортики.
Половину яблок очищаем, измельчаем в блендере.
Фруктовое пюре смешиваем со сгущенным молоком (¾ части), вводим в смесь яйца.
Остатки яблок нарезаем тонкими полосками.
На тесто выкладываем молочно-яблочную начинку, распределяем ее по всему периметру пирога.
Далее раскладываем кусочки яблок.
Запекаем пирог на 180 градусах примерно 30 минут. За 5 минут до готовности смазываем пирог остатками сгущенки и допекаем.
Источник: Telegram-канал «Детское меню»