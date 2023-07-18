Творожные лепешки на сковороде - смешали «что было», приготовили за 15 минут

Лепешки на завтрак можно приготовить дома очень быстро из продуктов, которые есть почти у каждого в холодильнике.

Возьмите 1 стакан кефира, 400 г муки, 0,5 ч.л. соды, 250 г творога, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки.

Перемешайте все ингредиенты и замесите тесто. Творог отдельно измельчите в блендере с солью и молотым перцем.

Далее раскатайте тесто, выложите начинку, залепите и придайте форму лепешки. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. На все у вас уйдет максимум 15 минут.

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