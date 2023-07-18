Колбаса, макароны и кукуруза: салат «Питательный» на скорую руку — заменит ужин

Салат. Фото: соцсети

Блюдо можно приготовить для дорогих гостей.

Необычные салаты делают на праздники. Но это блюдо можно готовить хоть каждый день вместо ужина. Рецепт простой, времени уйдет меньше, чем на приготовление горячего.

Возьмите 300 г копченой колбасы, 300 г макарон, 4 яйца, 200 г черри, 4 огурца, 4 соленых огурца, 200 г маринованных грибов, 1 банка кукурузы, майонез.

Яйца и макароны отварите заранее. Огурцы и колбасу крошем соломкой, а яйца — дольками. Смешиваем с остальными ингредиентами и заправляем майонезом.

Салат готов! Приятного аппетита!

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