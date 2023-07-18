Колбаса, макароны и кукуруза: салат «Питательный» на скорую руку — заменит ужин

Необычные салаты делают на праздники. Но это блюдо можно готовить хоть каждый день вместо ужина. Рецепт простой, времени уйдет меньше, чем на приготовление горячего.

Возьмите 300 г копченой колбасы, 300 г макарон, 4 яйца, 200 г черри, 4 огурца, 4 соленых огурца, 200 г маринованных грибов, 1 банка кукурузы, майонез.

Яйца и макароны отварите заранее. Огурцы и колбасу крошем соломкой, а яйца — дольками. Смешиваем с остальными ингредиентами и заправляем майонезом.

Салат готов! Приятного аппетита!

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