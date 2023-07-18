Готовим тягучие блинчики с сыром: для сочности добавим помидорку — вкуснятина безумная

От этих сырных блинчиков за уши не оттащишь! Они аппетитно тянутся, когда их откусываешь, во рту просто тают! Готовить их просто и быстро.

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Ингредиенты:

3 яйца

250 миллилитров молока

150-200 граммов муки пшеничной

0,5 чайной ложки разрыхлителя

1 томат

Зеленый лук — по вкусу

120 граммов сыра

Соль — по вкусу

Смешиваем яйцо, соль, и молоко, хорошенько взбиваем. Просеиваем муку, соединив ее с разрыхлителем. Добавляем ее в яичную смесь постепенно.

Нарезаем мелко помидорку, зеленый лук, тоже вводим в тесто, которое должно получиться жидким.

Жарим блины как обычно. Как только блин пропечется с одной стороны, переворачиваем и кладем натертый сыр на одну половину блина, второй половиной накрываем, обжариваем с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»