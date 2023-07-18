Любимый рецепт творожного пирога: песочная крошка покоряет — состав простой

Этот пирог с творогом обожают все, чарующим его делает песочная крошка, которая тает во рту. Обалденно вкусно, просто и быстро!

Ингредиенты: 150 граммов сливочного масла, 100 миллилитров молока, 300 граммов пшеничной муки, 1,5 стакана сахарного песка, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 350 граммов творога, 2 куриных яйца.

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Сливочное масло охладить и перетереть с солью, мукой и половиной сахарного песка. Должна получиться крошка.

Отсыпьте часть, оставшуюся крошку соединить с одним яйцом, молоком и ванилином. Творог измельчить в блендере с яйцом и остатками сахарного песка. Можно растереть толкушкой.

Кулинарную форму смазать маслом, разложить по дну половинку теста, потом сделать слой творожной начинки, сверху положить остатки теста.

Далее нанести крошки и поставить в духовку на 30 минут выпекаться.

Источник: lafoy.ru