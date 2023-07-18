Советский салат из огурцов на зиму «Нежинский»: все просят этот вкусный рецепт — просто

Советский салат из огурцов на зиму «Нежинский». Фото: соцсети

Многие помнят эту закуску долгие годы.

Салат на зиму времен СССР «Нежинский» из тех, что называют «ходовым». Он довольно просто готовится, хорошо хранится, всегда пользуется популярностью за столом благодаря пряному вкусу, который уместен ко многим блюдам и напиткам.

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Его себестоимость, к тому же, - сущие копейки. Сейчас многие хозяюшки вспоминают его и готовят вкуснейшую закуску на зиму.

Смешать в миске 2 кг огурцов, нарезанных на кружки, 300 г лука, нарезанных перьями, 4 чайные ложки сахара, 4 чайные ложки соли, 150 граммов растительного масла, 100 граммов 9% уксуса.

Дать промариноваться 3 часа, время от времени перемешивая. Рассола будет много, вода не нужна.

Разложить в пол-литровые банки. Простерилизовать 15 минут в большой кастрюле, положив на дно полотенце и залив водой по плечики банок. Крышки металлические просто положить, в этот момент не закручивать.

Как только банки простерилизуются, закатать крышками (стерильными, прокипятить).

Перевернуть на крышки, укрыть пуховиком или одеялом на сутки, убрать на хранение.

Источник: YouTube

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