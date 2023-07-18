Сочная запеканка с ветчиной и тянущимся сыром: картошку натираем, заливаем яичной смесью (вкуснотища)

Такая запеканка станет праздником на вашем столе. Она нежная, сочная, ароматная, благодаря сыру имеет аппетитную тянущуюся текстуру. Делать ее очень просто и быстро.

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Ингредиенты:

500 граммов картошки

200 граммов нежирной ветчины

70 граммов сыра

1 головка лука

2 куриных яйца

80 граммов молока

соль, перец, специи по вкусу

5 граммов сливочного масла

Очищенную картошку натираем на крупной терке.

Мелко нарезаем лук, добавляем картошку, перемешиваем.

Ветчину рубим на мелкие кубики, сыр натираем.

В форму выкладываем слоями картошку с луком, ветчину и сыр. Можно все перемешать сразу, можно слои сделать поменьше и выложить в несколько.

Далее смешиваем яйца с молоком и специями. Заливаем запеканку и ставим в разогретую духовку на 45 минут при 180 градусов.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».