Сочная запеканка с ветчиной и тянущимся сыром: картошку натираем, заливаем яичной смесью (вкуснотища)

Такая запеканка станет праздником на вашем столе. Она нежная, сочная, ароматная, благодаря сыру имеет аппетитную тянущуюся текстуру. Делать ее очень просто и быстро.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- 500 граммов картошки
- 200 граммов нежирной ветчины
- 70 граммов сыра
- 1 головка лука
- 2 куриных яйца
- 80 граммов молока
- соль, перец, специи по вкусу
- 5 граммов сливочного масла
Очищенную картошку натираем на крупной терке.
Мелко нарезаем лук, добавляем картошку, перемешиваем.
Ветчину рубим на мелкие кубики, сыр натираем.
В форму выкладываем слоями картошку с луком, ветчину и сыр. Можно все перемешать сразу, можно слои сделать поменьше и выложить в несколько.
Далее смешиваем яйца с молоком и специями. Заливаем запеканку и ставим в разогретую духовку на 45 минут при 180 градусов.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».