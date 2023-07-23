Горячий бутерброд с консервой - вкуснее KFC

Ингредиенты:
- Тунец в соусе оливки и орегано 200 г (325 р.)
- Хлеб ржаной 4 кусочка (7 р.)
- Сыр Моцарелла для пиццы 60 г (51 р.)
- Помидор 1 шт. (26 р.)
- Зеленый лук 10 г (7 р.)
- Масло сливочное 20 г (14 р.)
- Перец
Итого: 4 сэндвича = 430 р., 1 сэндвич = 107 р.
Приготовление:
Хлеб нарезать на кусочки толщиной 1,5-2 см.
На сковородке со сливочным маслом обжарить хлеб с двух сторон до золотистой корочки.
Тунец выложить в миску и перетереть вилкой до однородной консистенции.
Мелко нарезать лук и смешать с тунцом.
Сыр натереть на крупной терке и перемешать с тунцово-луковой начинкой.
Помидор нарезать слайсами, выложить на два ломтика хлеба и поперчить.
Выложить начинку сверху томатов, закрыть ломтиками хлеба и сформировать сэндвич.
На противень, выстеленный пергаментом переложить сэндвичи и отправить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 5 минут.
Приятного аппетита!
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