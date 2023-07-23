Горячий бутерброд с консервой - вкуснее KFC

Ингредиенты:

Тунец в соусе оливки и орегано 200 г (325 р.)

Хлеб ржаной 4 кусочка (7 р.)

Сыр Моцарелла для пиццы 60 г (51 р.)

Помидор 1 шт. (26 р.)

Зеленый лук 10 г (7 р.)

Масло сливочное 20 г (14 р.)

Перец

Итого: 4 сэндвича = 430 р., 1 сэндвич = 107 р.

Приготовление:

Хлеб нарезать на кусочки толщиной 1,5-2 см.

На сковородке со сливочным маслом обжарить хлеб с двух сторон до золотистой корочки.

Тунец выложить в миску и перетереть вилкой до однородной консистенции.

Мелко нарезать лук и смешать с тунцом.

Сыр натереть на крупной терке и перемешать с тунцово-луковой начинкой.

Помидор нарезать слайсами, выложить на два ломтика хлеба и поперчить.

Выложить начинку сверху томатов, закрыть ломтиками хлеба и сформировать сэндвич.

На противень, выстеленный пергаментом переложить сэндвичи и отправить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 5 минут.

Приятного аппетита!

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