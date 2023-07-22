Ленивые пельмени «Грузинчики» от Бельковича: фишка в соусе и моркови

Ингредиенты:
Для теста:
- Мука 420 г (29 р.)
- Яйцо 1 шт. (10 р.)
- Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)
- Вода 150 мл
- Соль
Для начинки:
- Свинина 300 г (108 р.)
- Говядина 300 г (175 р.)
- Репчатый лук 1 шт. (4 р.)
- Чеснок 2 зубчика (2 р.)
- Соль
- Перец
Для соуса:
- Морковь 2 шт. (6 р.)
- Репчатый лук 1 шт. (4 р.)
- Томатная паста 2 ст. ложки (23 р.)
- Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
Для подачи:
- Сметана 15% 30 г (8 р.)
- Петрушка 5 г (4 р.)
Итого: 7 порций = 376 р., 1 порция = 54 р.
Приготовление:
Сделать тесто: смешать муку (400 г), воду, яйцо, подсолнечное масло (10 мл), соль, затем накрыть пищевой пленкой и убрать тесто набухать.
Нарезать свинину и говядину на кусочки, затем прокрутить в мясорубке.
Нашинковать лук (1 шт.), измельчить чеснок, смешать с фаршем и добавить соль и перец.
Морковь натереть на крупной терке, лук (1 шт.) нарезать полукольцами и обжарить в кастрюле с подсолнечным маслом (10 мл).
Фото: СТС
Добавить к овощам томатную пасту и пассировать пару минут.
Присыпать стол мукой (20 г) и раскатать большой тонкий круг из теста.
Распределить фарш по всей площади теста, сформировать рулет и смазать подсолнечным маслом (10 мл) по всей длине.
Фото: СТС
Нарезать рулет на кусочки, выложить в кастрюлю на подушку из обжарки, залить горячей водой и тушить 20 минут.
Порцию ленивых пельменей полить сметаной и украсить листиками петрушки.
Приятного аппетита!
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