Ленивые пельмени «Грузинчики» от Бельковича: фишка в соусе и моркови

Пельмени. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС представил фирменный рецепт.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука 420 г (29 р.)  
  • Яйцо 1 шт. (10 р.)
  • Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)
  • Вода 150 мл
  • Соль

Для начинки:

  • Свинина 300 г (108 р.)
  • Говядина 300 г (175 р.)
  • Репчатый лук 1 шт. (4 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (2 р.)
  • Соль
  • Перец

Для соуса:

  • Морковь 2 шт. (6 р.)
  • Репчатый лук 1 шт. (4 р.)
  • Томатная паста 2 ст. ложки (23 р.)
  • Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)

Для подачи:

  • Сметана 15% 30 г (8 р.)
  • Петрушка 5 г (4 р.)

Итого: 7 порций = 376 р., 1 порция = 54 р.

Приготовление:

Сделать тесто: смешать муку (400 г), воду, яйцо, подсолнечное масло (10 мл), соль, затем накрыть пищевой пленкой и убрать тесто набухать.

Нарезать свинину и говядину на кусочки, затем прокрутить в мясорубке.

Нашинковать лук (1 шт.), измельчить чеснок, смешать с фаршем и добавить соль и перец.

Морковь натереть на крупной терке, лук (1 шт.) нарезать полукольцами и обжарить в кастрюле с подсолнечным маслом (10 мл).

Фото: СТС

Добавить к овощам томатную пасту и пассировать пару минут.

Присыпать стол мукой (20 г) и раскатать большой тонкий круг из теста.

Распределить фарш по всей площади теста, сформировать рулет и смазать подсолнечным маслом (10 мл) по всей длине.

Фото: СТС

Нарезать рулет на кусочки, выложить в кастрюлю на подушку из обжарки, залить горячей водой и тушить 20 минут.

Порцию ленивых пельменей полить сметаной и украсить листиками петрушки.

Приятного аппетита!

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