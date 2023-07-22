Ленивые пельмени «Грузинчики» от Бельковича: фишка в соусе и моркови

Ингредиенты:

Для теста:

Мука 420 г (29 р.)

Яйцо 1 шт. (10 р.)

Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)

Вода 150 мл

Соль

Для начинки:

Свинина 300 г (108 р.)

Говядина 300 г (175 р.)

Репчатый лук 1 шт. (4 р.)

Чеснок 2 зубчика (2 р.)

Соль

Перец

Для соуса:

Морковь 2 шт. (6 р.)

Репчатый лук 1 шт. (4 р.)

Томатная паста 2 ст. ложки (23 р.)

Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)

Для подачи:

Сметана 15% 30 г (8 р.)

Петрушка 5 г (4 р.)

Итого: 7 порций = 376 р., 1 порция = 54 р.

Приготовление:

Сделать тесто: смешать муку (400 г), воду, яйцо, подсолнечное масло (10 мл), соль, затем накрыть пищевой пленкой и убрать тесто набухать.

Нарезать свинину и говядину на кусочки, затем прокрутить в мясорубке.

Нашинковать лук (1 шт.), измельчить чеснок, смешать с фаршем и добавить соль и перец.

Морковь натереть на крупной терке, лук (1 шт.) нарезать полукольцами и обжарить в кастрюле с подсолнечным маслом (10 мл).