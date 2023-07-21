Фишка от Бельковича: праздничный рулет из цукини и с сыром

Нарезать лосось небольшими кубиками и смешать со сливочным сыром.

На лист пергамента выложить корж лицевой стороной вниз, распределить начинку по всей площади и завернуть рулет.

Приятного аппетита!

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