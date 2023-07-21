Фишка от Бельковича: праздничный рулет из цукини и с сыром

Ингредиенты:
Для рулета:
- кабачки цукини — 3 шт. (102 р.),
- мука — 100 г (3 р.),
- сыр «Российский» — 60 г (30 р.),
- яйца — 3 шт. (30 р.),
- соль.
Для начинки:
- сыр творожный — 200 г (100 р.),
- лосось копченый — 150 г (412 р.),
- сливки 33% — 30 мл (14 р.).
Итого: 8 порций = 691 р., 1 порция = 86 р.
Приготовление:
Натереть цукини (2 шт.) на крупной терке, обильно посолить, перемешать и отжать лишнюю влагу.
К цукини добавить яйца, тертый сыр, муку и все перемешать.
На противень, выстеленный пергаментом, выложить тесто и распределить по всей площади.
Фото: СТС
Нарезать цукини (1 шт.) тонкими слайсами и выложить слоем поверх теста.
Отправить противень с тестом в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут.
Смешать творожный сыр и сливки.
Фото: СТС
Нарезать лосось небольшими кубиками и смешать со сливочным сыром.
На лист пергамента выложить корж лицевой стороной вниз, распределить начинку по всей площади и завернуть рулет.
Приятного аппетита!
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