Фишка от Бельковича: праздничный рулет из цукини и с сыром

Закуска. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС представил фирменный рецепт необычной закуски.

Ингредиенты:

Для рулета:

  • кабачки цукини — 3 шт. (102 р.),
  • мука — 100 г (3 р.),
  • сыр «Российский» — 60 г (30 р.),
  • яйца 3 шт. (30 р.),
  • соль.

Для начинки:

  • сыр творожный — 200 г (100 р.),
  • лосось копченый — 150 г (412 р.),
  • сливки 33% — 30 мл (14 р.).

Итого: 8 порций = 691 р., 1 порция = 86 р.

Приготовление:

Натереть цукини (2 шт.) на крупной терке, обильно посолить, перемешать и отжать лишнюю влагу.

К цукини добавить яйца, тертый сыр, муку и все перемешать.

На противень, выстеленный пергаментом, выложить тесто и распределить по всей площади.

Фото: СТС

Нарезать цукини (1 шт.) тонкими слайсами и выложить слоем поверх теста.

Отправить противень с тестом в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут.

Смешать творожный сыр и сливки.

Фото: СТС

Нарезать лосось небольшими кубиками и смешать со сливочным сыром.

На лист пергамента выложить корж лицевой стороной вниз, распределить начинку по всей площади и завернуть рулет.

Приятного аппетита!

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