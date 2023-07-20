Пирог «Минутка» с вареными яйцами, шпинатом и сыром - смешали что есть и в духовку

Ингредиенты:
- Шпинат замороженный 400 г (96 р.)
- Тесто Филло 200 г (83 р.)
- Сыр Эмменталь 150 г (300 р.)
- Масло сливочное 60 г (39 р.)
- Яйца 7 шт. (70 р.)
- Соль
- Перец
- Для приготовления вам понадобится форма для выпекания диаметром 22 см
- Итого: 6 порций = 588 р., 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Отварить яйца (4 шт.) в кипящей воде 5,5 минут, затем остудить.
Шпинат отжать от лишней влаги и смешать с сырыми яйцами (3 шт.).
Натереть сыр на крупной терке, добавить к шпинатному тесту, посолить поперчить и все перемешать.
Фото: СТС
Растопить сливочное масло.
Выложить слой теста в форму для выпекания и смазать маслом. Таким образом сделать еще 3 слоя.
В форму выложить ½ часть начинки, затем вареные яйца и сверху распределить оставшуюся начинку.
Фото: СТС
В центр, поверх начинки положить слой теста, смазать маслом, затем завернуть края теста и пропитать маслом.
Отправить пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
Приятного аппетита!
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