Пирог «Минутка» с вареными яйцами, шпинатом и сыром - смешали что есть и в духовку

Пирог. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович представил свой фирменный рецепт.

Ингредиенты:

  • Шпинат замороженный 400 г (96 р.)
  • Тесто Филло 200 г (83 р.)
  • Сыр Эмменталь 150 г (300 р.)
  • Масло сливочное 60 г (39 р.)
  • Яйца 7 шт. (70 р.)  
  • Соль
  • Перец
  • Для приготовления вам понадобится форма для выпекания диаметром 22 см
  • Итого: 6 порций = 588 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Отварить яйца (4 шт.) в кипящей воде 5,5 минут, затем остудить.

Шпинат отжать от лишней влаги и смешать с сырыми яйцами (3 шт.).

Натереть сыр на крупной терке, добавить к шпинатному тесту, посолить поперчить и все перемешать.

Фото: СТС

Растопить сливочное масло.

Выложить слой теста в форму для выпекания и смазать маслом. Таким образом сделать еще 3 слоя.

В форму выложить ½ часть начинки, затем вареные яйца и сверху распределить оставшуюся начинку.

Фото: СТС

В центр, поверх начинки положить слой теста, смазать маслом, затем завернуть края теста и пропитать маслом.

Отправить пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

Приятного аппетита!

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также