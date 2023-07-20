Пирог «Минутка» с вареными яйцами, шпинатом и сыром - смешали что есть и в духовку

В центр, поверх начинки положить слой теста, смазать маслом, затем завернуть края теста и пропитать маслом.

Отправить пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

Приятного аппетита!

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».