Рулетики с сыром в беконе и другие рецепты недели

Гунбао
Курица по-китайски к рису.
НАДО (на 2 порции): 400 г куриных бедер · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 сладкий перец · 2 зубчика чеснока · 1 стручок чили · немного имбиря (~1 см) · 40 г жареного несоленого арахиса · 100 мл куриного бульона · 1 ст. ложка кунжута · 1 ст. ложка кунжутного масла · масло для жарки · 4 перышка зеленого лука.
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ГОТОВИМ:
1. Нарезаем филе бедра не тонкими полосками.
2. Добавляем измельченный чеснок и соевый соус. Перемешиваем, оставляем на 40 мин.
3. Измельчаем имбирь и чили. Сладкий перец режем квадратиками или полосками.
4. В разогретой сковороде обжариваем на масле чили и имбирь 20 секунд.
5. Добавляем сладкий перец и томим 3 минуты. Вынимаем содержимое сковороды.
6. В ту же сковороду кладем маринованное филе. Жарим до корочки.
7. Добавляем арахис. Жарим еще минуту.
8. Добавляем бульон и кунжутное масло. Жарим на среднем огне до готовности филе и выпаривания жидкости.
9. Подаем с рисом, посыпаем зеленым луком и кунжутом.
Рулетики с сыром в беконе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 шт.): 2 куриных филе · соль-перец · прованские травы · небольшой пучок петрушки · 100 г сыра · 8 полосок бекона.
ГОТОВИМ:
1. Каждое куриное филе разре.заем на два пласта, накрываем пленкой и слегка отбиваем.
2. Солим-перчим, посыпаем прованскими травами.
3. Сверху пласта кладем тертый сыр, рубленую петрушку и сворачиваем в плотный рулетик.
4. Каждый рулетик оборачиваем в бекон - сначала одной полоской вдоль запечатываем края, а другой обматываем как мумию.
5. Выкладываем рулетики на противень с пергаментом и выпекаем 30 минут при температуре 180 °С.
6. Подаем с овощами и любым гарниром.
Куриные джерки
Фото: Shutterstock
Богат и могуч английский язык: jerk - это «придурок», а jerky - «вяленый». Теперь и по-русски вяленое мясо часто именуют джерками. Оригинальная закуска к пиву, между прочим, - и полезнее картофельных чипсов.
НАДО (на 8 порций): 3 крупных куриных филе (это около 1 кг) · 100 мл соевого соуса · 3 зубчика чеснока · 1 ст. ложка растительного масла · 1 лайм · 1 ст. ложка молотой паприки · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. В миске смешиваем соевый соус, растительное масло, паприку, сахар и соль.
2. Добавляем тертый чеснок и сок лайма.
3. Филе режем вдоль полосками толщиной примерно 1 см.
4. Кладем нарезанное филе в маринад, накрываем крышкой или затягиваем пленкой и убираем в холодильник на 12 часов.
5. Нанизываем полоски филе на деревянные шпажки на расстоянии 1,5 см друг от друга.
6. На дно разогретой до 60 °С духовки ставим противень, а шпажки размещаем на решетке - так, чтобы полоски филе свисали вниз.
7. Вялим мясо 4 - 5 часов в чуть приоткрытой духовке (вставьте в зазор ложку) для отвода влажного воздуха.
8. Готовые джерки плотные, но гнущиеся и хорошо жуются. Хранить можно в холодильнике в пределах недели.