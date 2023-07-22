Рулетики с сыром в беконе и другие рецепты недели

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Интересные блюда из самого дешевого мяса.

Гунбао

Курица по-китайски к рису.

НАДО (на 2 порции): 400 г куриных бедер · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 сладкий перец · 2 зубчика чеснока · 1 стручок чили · немного имбиря (~1 см) · 40 г жареного несоленого арахиса · 100 мл куриного бульона · 1 ст. ложка кунжута · 1 ст. ложка кунжутного масла · масло для жарки · 4 перышка зеленого лука.

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ГОТОВИМ:

1. Нарезаем филе бедра не тонкими полосками.

2. Добавляем измельченный чеснок и соевый соус. Перемешиваем, оставляем на 40 мин.

3. Измельчаем имбирь и чили. Сладкий перец режем квадратиками или полосками.

4. В разогретой сковороде обжариваем на масле чили и имбирь 20 секунд.

5. Добавляем сладкий перец и томим 3 минуты. Вынимаем содержимое сковороды.

6. В ту же сковороду кладем маринованное филе. Жарим до корочки.

7. Добавляем арахис. Жарим еще минуту.

8. Добавляем бульон и кунжутное масло. Жарим на среднем огне до готовности филе и выпаривания жидкости.

9. Подаем с рисом, посыпаем зеленым луком и кунжутом.

Рулетики с сыром в беконе

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 шт.): 2 куриных филе · соль-перец · прованские травы · небольшой пучок петрушки · 100 г сыра · 8 полосок бекона.

ГОТОВИМ:

1. Каждое куриное филе разре.заем на два пласта, накрываем пленкой и слегка отбиваем.

2. Солим-перчим, посыпаем прованскими травами.

3. Сверху пласта кладем тертый сыр, рубленую петрушку и сворачиваем в плотный рулетик.

4. Каждый рулетик оборачиваем в бекон - сначала одной полоской вдоль запечатываем края, а другой обматываем как мумию.

5. Выкладываем рулетики на противень с пергаментом и выпекаем 30 минут при температуре 180 °С.

6. Подаем с овощами и любым гарниром.

Куриные джерки

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Богат и могуч английский язык: jerk - это «придурок», а jerky - «вяленый». Теперь и по-русски вяленое мясо часто именуют джерками. Оригинальная закуска к пиву, между прочим, - и полезнее картофельных чипсов.

НАДО (на 8 порций): 3 крупных куриных филе (это около 1 кг) · 100 мл соевого соуса · 3 зубчика чеснока · 1 ст. ложка растительного масла · 1 лайм · 1 ст. ложка молотой паприки · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка соли.

ГОТОВИМ:

1. В миске смешиваем соевый соус, растительное масло, паприку, сахар и соль.

2. Добавляем тертый чеснок и сок лайма.

3. Филе режем вдоль полосками толщиной примерно 1 см.

4. Кладем нарезанное филе в маринад, накрываем крышкой или затягиваем пленкой и убираем в холодильник на 12 часов.

5. Нанизываем полоски филе на деревянные шпажки на расстоянии 1,5 см друг от друга.

6. На дно разогретой до 60 °С духовки ставим противень, а шпажки размещаем на решетке - так, чтобы полоски филе свисали вниз.

7. Вялим мясо 4 - 5 часов в чуть приоткрытой духовке (вставьте в зазор ложку) для отвода влажного воздуха.

8. Готовые джерки плотные, но гнущиеся и хорошо жуются. Хранить можно в холодильнике в пределах недели.

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