Рулетики с сыром в беконе и другие рецепты недели

Гунбао

Курица по-китайски к рису.

НАДО (на 2 порции): 400 г куриных бедер · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 сладкий перец · 2 зубчика чеснока · 1 стручок чили · немного имбиря (~1 см) · 40 г жареного несоленого арахиса · 100 мл куриного бульона · 1 ст. ложка кунжута · 1 ст. ложка кунжутного масла · масло для жарки · 4 перышка зеленого лука.

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ГОТОВИМ:

1. Нарезаем филе бедра не тонкими полосками.

2. Добавляем измельченный чеснок и соевый соус. Перемешиваем, оставляем на 40 мин.

3. Измельчаем имбирь и чили. Сладкий перец режем квадратиками или полосками.

4. В разогретой сковороде обжариваем на масле чили и имбирь 20 секунд.

5. Добавляем сладкий перец и томим 3 минуты. Вынимаем содержимое сковороды.

6. В ту же сковороду кладем маринованное филе. Жарим до корочки.

7. Добавляем арахис. Жарим еще минуту.

8. Добавляем бульон и кунжутное масло. Жарим на среднем огне до готовности филе и выпаривания жидкости.

9. Подаем с рисом, посыпаем зеленым луком и кунжутом.

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