Яйца, молоко и сметана: быстрый заливной пирог с капустой на сковородке — тает во рту

Заливной пирог можно с легкостью приготовить на сковороде — было бы время и желание. Этот рецепт простой, много продуктов не требуется.

Возьмите 100 г сметаны, полстакана молока, 200 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г капусты, соль, сахар, молотый черный перец, растительное масло для смазывания сковороды.

Смешайте в тарелке яйца с солью, молоком и сметаной, всыпьте муку. Тщательно перемешайте.

В отдельную миску нашинкуйте капусту, добавьте сахар, молотый перец и слегка разомните руками.

Влейте часть теста на сковородку. Затем разложите начинку и залейте оставшейся частью смеси.

Жарьте 20 минут на медленном огне.

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