«Тот самый» салат из огурцов на зиму: его ели все и мечтали сделать сами (простой рецепт)

Простенький салат из огурчиков на зиму с чесноком, перцем и зеленью получается абсолютно у каждой хозяйки. Он не раз выручит вас зимой, когда «до получки еще неделя». Просто сварите к нему картошечку — и ужин готов!
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Ингредиенты:
- Огурцы — 2 кг
- Растительное масло — 100 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст.л.
- Чеснок — 1 головка
- Черный молотый перец — 1 ч.л.
- Столовый уксуса 9% — 100 мл
- Петрушка — пучок
С вымытых огурцов отрезать кончики, нарезать кружками. Петрушку и чеснок измельчить.
Сложить огурцы в миску и добавить сахар, соль, перец, масло и уксус. Перемешать, оставить мариноваться на 4 часа.
Огурцы вместе с жидкостью разложить по банкам объемом 0,5 литра.
Дно кастрюли застелить полотенцем, поставить в нее наполненные банки и прикрыть чистыми жестяными крышками. Налить воду, чтобы она доходила до плечиков емкости.
Отправить на медленный огонь и вскипятить воду. Стерилизовать 10 минут, далее закатать чистыми крышками.
Перевернуть банки, укутать одеялом и остудить.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»