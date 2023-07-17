«Тот самый» салат из огурцов на зиму: его ели все и мечтали сделать сами (простой рецепт)

Простенький салат из огурчиков на зиму с чесноком, перцем и зеленью получается абсолютно у каждой хозяйки. Он не раз выручит вас зимой, когда «до получки еще неделя». Просто сварите к нему картошечку — и ужин готов!

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Ингредиенты:

Огурцы — 2 кг

Растительное масло — 100 мл

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст.л.

Чеснок — 1 головка

Черный молотый перец — 1 ч.л.

Столовый уксуса 9% — 100 мл

Петрушка — пучок

С вымытых огурцов отрезать кончики, нарезать кружками. Петрушку и чеснок измельчить.

Сложить огурцы в миску и добавить сахар, соль, перец, масло и уксус. Перемешать, оставить мариноваться на 4 часа.

Огурцы вместе с жидкостью разложить по банкам объемом 0,5 литра.

Дно кастрюли застелить полотенцем, поставить в нее наполненные банки и прикрыть чистыми жестяными крышками. Налить воду, чтобы она доходила до плечиков емкости.

Отправить на медленный огонь и вскипятить воду. Стерилизовать 10 минут, далее закатать чистыми крышками.

Перевернуть банки, укутать одеялом и остудить.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»