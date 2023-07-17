Хрустящий и простенький пирог: пачка слоеного теста, 2 яблока, 2 ложки варенья

Если вы найдете в холодильнике пару ложек варенья или джема, а также два яблока, смело пеките этот пирог. Докупив на 100 рублей слоеного теста, вы обеспечите всю свою семью вкуснейшей выпечкой.

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Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто - 1 уп.

Зеленые яблоки - 2-3 шт.

Сахар - немножко (для посыпки, можно без него)

Сливочное масло - 20 г

Джем или варенье - 2-3 ст.л

Нарежьте яблоко на тонкие дольки. Слой теста раскатайте по противню, сформировав небольшие бортики, наколите в разных местах вилкой, чтобы не было пузырей в процессе запекания.

Джемом или вареньем смажьте всю поверхность теста. Затем выложите кусочки яблок, сверху полейте растопленным сливочным маслом и посыпьте сахаром.

Отправьте в духовку при 190-200 градусах на 15-20 минут. Откройте духовку и аккуратно смажьте пирог джемом тонким слоем. Запекайте еще около 10 минут.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».