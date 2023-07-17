Как приготовить тающие во рту баурсаки на кефире: соседка-татарка всегда делала, слюнки текли

Мягкие воздушные баурсаки скрасят любой стол. Традиционно их готовят тюркские народности, подавая и на праздник, и в будний день.

В самом деле, эти пончики просты донельзя, их можно готовить постоянно. В то же время они невероятно вкусны, так что и на торжестве они будут кстати.

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Ингредиенты: 2 стакана кефира, 1 ст.л. сахара, по 1 ч.л. дрожжей и соды, 0,5 ч.л соли, 1 яйцо, 2 ст.л. растительного масла, 750 г муки.

Разводим в чуть подогретом кефире сахарный песок, соду и сухие дрожжи. Выжидаем 15 минут. Добавляем яйцо, масло и соль, перемешиваем и постепенно вводим просеянную муку.

На час оставляем подниматься в тепле, скатываем небольшие шарики, чуть прижимаем каждый ладонью и оставляем еще на 10 минут.

Жарим баурсаки в масле по частям до золотистого цвета. Внутрь по желанию можно положить при помощи кулинарного шприца сгущенку или мягкий сыр.

Источник: lafoy.ru