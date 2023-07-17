Делаем пончики только так: выпекаем в духовке — пышные и нежные без лишнего жира

Очень удачные пончики получаются в духовке. Это важно для тех, кто думает о фигуре и своем желудке. К тому же, так вы гораздо меньше потратите своего времени, чем при жарке в сковороде.

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Ингредиенты: 500 г муки, 200 мл молока, 1 яйцо, 3 ст.л. сахара, 50 г сахарной пудры, 1 ч.л. сухих дрожжей, 60 г сливочного масла, ванилин, соль.

Смешиваем муку, дрожжи, ванилин, сахар и соль. Добавляем теплое молоко, яйцо, мягкое масло и замешиваем тесто.

Накрываем полотенцем, ставим на 40 минут в теплое место. Формируем пончики и оставляем на 20 минут подниматься. Выпекаем 15-20 минут в духовке при температуре 180-190 градусов. Готовые пончики присыпаем сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru