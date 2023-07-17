Ходовой рецепт на каждый день: быстрый и вкусный творожный пирог с песочной крошкой

Очень вкусный пирог с песочной крошкой покоряет сердца с первого кусочка. Этот рецепт станет вашим ходовым, когда захочется чего-то вкусного к чаю.

Ингредиенты: 150 г сливочного масла, 100 мл молока, 300 г муки, 1,5 стакана сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 350 г творога, 2 яйца.

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Растираем масло с солью, мукой и половиной сахара до образования крошки. Часть убираем, остальное смешиваем с одним яйцом, молоком и ванилином. Творог измельчаем в блендере с яйцом и остатками сахара.

Выкладываем в смазанную форму половину теста, равномерно распределяем начинку, сверху добавляем оставшееся тесто. Присыпаем крошкой и отправляем на 30 минут в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru