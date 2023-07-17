Жареные пирожки на сметане — с легкой кислинкой: все смешали, и на сковородку

Если вы готовите сладкие пирожки, то тесто на сметане подходит для этого особенно. Оно с кислинкой и будет оттенять сахар. Готовится быстро.

Возьмите 350 г муки, 200 г сметаны, 1 яйцо, 1 ст.л. растительного масла, по 1 ч.л. сахара и соли, 0,3 ч.л. соды и 300 г варенья.

В отдельной миске взбейте миксером сметану с яйцами, добавьте муку и остальные ингредиенты.

Замесите тесто, раскатайте на кружочки и положите варенье в качестве начинки. Далее сформируйте готовые пирожки и обжарьте на сковородке на растительном масле.

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