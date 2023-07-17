Нереально вкусный мясной салат с баклажаном: готовим каждый день (кладем помидоры, зелень, сладкий перец)

Салат из баклажанов и мяса получается настолько вкусным, что наверняка покорит вас.
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Ингредиенты:
- Баклажан — 1 штука
- Оливковое масло — 3 столовые ложки
- Мясная нарезка — 200 граммов
- Сладкий перец — 2 штуки
- Помидоры черри — 10 штук
- Листовая зелень для салата — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Нарезаем баклажан круглыми слайсами. Обжариваем с двух сторон.
Выкладываем на салфетки, чтобы лишний жир ушел.
Нарезаем мясо, перец, томаты, зелень. Все смешиваем, заправляем оливковым маслом, солим, перчим.
Источник: Telegram-канал «Время есть. Рецепты»