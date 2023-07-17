Нереально вкусный мясной салат с баклажаном: готовим каждый день (кладем помидоры, зелень, сладкий перец)

Салат. Фото: соцсети

Эта закуска покорит ваше сердце.

Салат из баклажанов и мяса получается настолько вкусным, что наверняка покорит вас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 штука
  • Оливковое масло — 3 столовые ложки
  • Мясная нарезка — 200 граммов
  • Сладкий перец — 2 штуки
  • Помидоры черри — 10 штук
  • Листовая зелень для салата — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Нарезаем баклажан круглыми слайсами. Обжариваем с двух сторон.

Выкладываем на салфетки, чтобы лишний жир ушел.

Нарезаем мясо, перец, томаты, зелень. Все смешиваем, заправляем оливковым маслом, солим, перчим.

Источник: Telegram-канал «Время есть. Рецепты»

Читайте также