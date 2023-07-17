Вы будете обожать этот простой пирог: песочное тесто, а сверху тертые яблочки и творог (сочно и нежно)

Те, кто пробуют этот пирог, просто влюбляются в него. Еще бы! Замешивать его - проще простого. А на вкус он просто волшебный.

Тесто нежное, песочное, а начинка сочная с приятным яблочно-сливочным ароматом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: мука - 2 стакана, разрыхлитель - 1 чайная ложка, масло сливочное - 100 граммов, сахар - 150 граммов, творог - 200 граммов, яйца - 2 штуки, сметана - 100 граммов, яблоки - 3 штуки.

В муку ввести разрыхлитель, сахарный песок, тертое масло из морозилки. Быстро замесить тесто.

Творог смешать со сметаной. Взбить яйца, натереть яблоки, смешать с творогом.

Большую часть теста раскатать в форму, сверху разложить начинку. Остатки тесто положить в морозилку, дождаться, когда затвердеет достаточно и натереть сверху пирога. Запекать примерно 20-30 минут, включив на 200 градусов печь заранее.

Источник: lifehacker.ru