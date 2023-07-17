Быстрее и вкуснее не придумаешь — блиц-хачапури: сыр, зелень, яйцо, сметана, мука

Это блиц-хачапури станет вашей палочкой-выручалочкой. Лепешка сочная, с тянущимся сыром внутри идеальна на завтрак. Готовьте ее к первым и вторым блюдам на обед и ужин. Также она будет кстати на пикнике.

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Ингредиенты:

Сыр твердый (тертый) — 200 г

Зелень — 100 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Сметана — 200 г

Мука — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Смешать тертый сыр, яйца, сметану, нашинкованную зелень и муку.

Налить на сковороду растительное масло и выложить состав с сыром.

Пожарить до золотистого цвета с двух сторон, сначала под крышкой, потом без нее.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».