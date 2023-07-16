Смешали кукурузу с рыбой: салат на скорую руку для гостей - все будут просить рецепт

Салат с консервированной кукурузой - лучшая закуска, которая скрасит как праздничный стол, так и повседневный вечер. Готовится быстро, продуктов надо мало.

Вам понадобятся 300 г консервированной кукурузы, 2-3 огурца, 2 картофеля, 150 г слабосоленой семги, 1 луковица, майонез, щепотка соли и перца.

Огурцы и вареную картошку порежьте мелким кубиком, смешайте с кукурузой и семгой. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Салат готов!

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