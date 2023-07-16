Как приготовить «те самые» советские пончики на свежих дрожжах: тесто тает во рту, обалденно вкусно

Вкус этих советских пончиков родом из детства. Взрослые люди обязательно должны вспомнить, как радует эта вкуснятина и побаловать ей своих детей.

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Ингредиенты: 400 г муки, 1 яйцо, 200 мл молока, 50 мл воды, 20 г свежих дрожжей, 50 г маргарина, 3 ст.л. сахара, ванилин, 300 мл растительного масла, соль.

Кладем дрожжи в теплое молоко. Добавляем воду, сахар, пару ложек муки, перемешиваем и ставим в теплое место на 15 минут.

Просеиваем муку, вливаем растопленный маргарин, кладем яйцо, опару, ванилин и соль. Замешиваем тесто, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на 1 час.

Делим тесто на одинаковые кусочки, формируем пончики и оставляем на 15-20 минут подниматься. Жарим до золотистого цвета в большом количестве масла.

Источник: lafoy.ru.