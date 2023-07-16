Оладушки на молоке с колбасой - тают во рту, суперсытные

Оладушки могут быть не только сладкими, но и суперсытными. Достаточно смешать небольшое количество ингредиентов и через 10 минут блюдо будет готово.

Возьмите 150 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя, 200 г колбасы или ветчины, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, 220 мл молока.

В отдельной миске взбейте молоко с яйцом и добавьте муку с разрыхлителем. Туда же отправьте мелко порезанную колбасу и тертый сыр. Тщательно перемешайте.

Затем сформируйте на сковороде оладушки и жарьте до готовности.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».