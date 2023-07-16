Быстрые пирожки из лаваша: смешали творог, сметану и на сковородку

Самый быстрый способ приготовить пирожки - это использовать лаваш. Вам не нужно замешивать тесто, а по вкусу блюдо получится не менее вкусным и необычным.

Для приготовления вам понадобятся 3 лаваша, 2 яйца, 200 г творога, 2 пучка зелени, специи, 1 ст.л. сметаны.

Смешайте творог, сметану и мелко рубленную зелень. Лаваш разрежьте на длинные полоски. Положите сверху начинку и заверните в треугольники.

Далее отправляйте пирожки на сковородку и обжарьте до готовности. Блюдо готово! На приготовление у вас уйдет максимум 10 минут.

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