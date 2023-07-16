Сделаем быстрый пирог с творогом и сгущенкой: замесил, начинка сверху — вкуснотища готова!

Этот пирог станет любимым на вашем столе. Вы не поверите, когда поймете, насколько просто его готовить.

Популярное сочетание сгущенки и творога делает пирог желанным и очень вкусным.

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Ингредиенты: яйца – 2 шт., сахарный песок - 0,5 стакана, масло сливочное - 100 г, мука - 2 стакана, разрыхлитель - 1 чайная ложка, творог - 400 граммов, сгущенка - 1 банка.

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем мягкое масло и муку с разрыхлителем, замешиваем тесто и выкладываем в форму с бортиками.

Сверху распределяем творог и равномерно заливаем его сгущенным молоком. Выпекаем пирог 40-50 минут в духовке на 200 градусах.

Источник: lafoy.ru.