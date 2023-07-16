Салат «Шахтерский» из СССР: сытно и по-мужски вкусно (мясо, лук, огурец, чеснок, масло)

Салат «Шахтерский» готовили во времена СССР, подавали в ресторанах и кафе. Также закуску делали хозяюшки на праздничный стол. Благодаря ароматному маслу с чесноком, говядина пропитывается и становится нереально вкусной.
В рецепте используется говядина, но вы можете брать любое нежирное мясо.
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Ингредиенты:
- Говядина - 200 г
- Лук - 1 шт.
- Огурцы соленые - 2-3 шт.
- Масло - 50 мл
- Чеснок - 2 зубчика
- Перец, соль - по вкусу
- Лавровый лист - 1 шт.
Вареное мясо и огурчики нарезать тонкой соломкой. Перьями нашинковать лук. Измельчить чеснок.
Прокалить масло с чесноком, лавровым листом и перцем. Как только чеснок станет коричневым, полейте им мясо и огурчики с луком. Перемешайте и уберите в холодильник настаивать на ночь.
Чем больше настоится, тем вкуснее получится закуска.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».