Салат «Шахтерский» из СССР: сытно и по-мужски вкусно (мясо, лук, огурец, чеснок, масло)

Салат «Шахтерский» готовили во времена СССР, подавали в ресторанах и кафе. Также закуску делали хозяюшки на праздничный стол. Благодаря ароматному маслу с чесноком, говядина пропитывается и становится нереально вкусной.

В рецепте используется говядина, но вы можете брать любое нежирное мясо.

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Ингредиенты:

Говядина - 200 г

Лук - 1 шт.

Огурцы соленые - 2-3 шт.

Масло - 50 мл

Чеснок - 2 зубчика

Перец, соль - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Вареное мясо и огурчики нарезать тонкой соломкой. Перьями нашинковать лук. Измельчить чеснок.

Прокалить масло с чесноком, лавровым листом и перцем. Как только чеснок станет коричневым, полейте им мясо и огурчики с луком. Перемешайте и уберите в холодильник настаивать на ночь.

Чем больше настоится, тем вкуснее получится закуска.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».