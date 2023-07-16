Жареные кабачки по-китайски: аппетитная заливка из соевого соуса и чеснока — вкуснятина за копейки

Кабачки – дешевый и очень вкусный продукт, из которого можно приготовит множество изысканных блюд. Попробуйте разнообразить свое ежедневное меню кабачками по-китайски. Они получаются ароматными и необычными, вам понравятся.

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Ингредиенты:

Кабачки - 350-400 граммов

Чеснок - 2 зубчика

Соевый соус - 50 миллилитров

Крахмал - 1 чайная ложка с горкой

Сахар - 1 чайная ложка

Масло растительное - 30 миллилитров

Зелень свежая, кунжут (для подачи) - по вкусу

Молодые кабачки нарезать длинными брусочками одинаковой толщины. В раскаленную сковороду влить растительное масло. Через 1 минуту выложить кабачки.

При хорошем нагреве жарить минут 5, помешивая. Чеснок измельчить. Развести крахмал в соевом соусе. Добавить чеснок, сахар и перемешать.

Залить кабачки приготовленным соевым соусом с чесноком, аккуратно перемешать и сразу снять с плиты. Посыпать готовые кабачки нарезанной зеленью, кунжутом.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».