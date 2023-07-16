Готовим пончики, которые обожают миллионы: невесомые как пух «Берлинеры» со сгущенкой

Пончики «Берлинеры» очень популярны в Германии и в Европе, но наши российские хозяйки готовят их не хуже. Они получаются воздушными, нежными, очень аппетитными. Дети их просто обожают! Тесто удачное и получается у всех.

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Ингредиенты: 1 кг муки, 2 яйца, 11 г сухих дрожжей, 350 мл молока, 100 г сахара, 100 г маргарина, 400 мл растительного масла, 1 банка вареной сгущенки, ванилин, соль.

Смешиваем просеянную муку, дрожжи, соль и ванилин. Добавляем взбитые с сахаром яйца, теплое молоко и растопленный маргарин.

Замешиваем, накрываем тесто полотенцем. Ставим в теплое место на 1,5 часа. Далее раскатываем тесто, выдавливаем глубокой широкой чашкой пончики и жарим в раскаленном масле до готовности.

Остывшие пончики начиняем вареной сгущенкой при помощи кондитерского шприца.

Источник: lafoy.ru.