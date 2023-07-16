Теперь кабачки жарим только с водой: не брызгают, мука не горит, хрустящая корочка — как

В сезон кабачков нет ничего лучше обычных жареных ломтиков в муке. С соусом из сметаны с чесноком и зеленью это простое блюдо превращается во вкуснейший деликатес. Да к тому же стоят кабачки – сущие копейки.

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Однако некоторые хозяюшки отказываются от этой вкуснятины из-за того, что кабачки во время жарки создают много грязи. От них разлетается масло по всей плите, мука горит и дает неимоверный чад на кухне.

Попробуйте приготовить новым способом. Обваляйте кружки кабачков в муке, потом опустите в воду, отряхните и пожарьте в масле. Ваша плита будет идеально чистой, а кабачки обретут хрустящую аппетитную корочку.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».