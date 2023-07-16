Как приготовить вкусный пирог с творогом и тертыми яблоками: очень простое песочное тесто (тает во рту)

Этот пирог готовится очень просто и быстро. Интересное сочетание песочного теста, тающего во рту, и сочной творожно-яблочной начинки вам понравится.

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Ингредиенты: 2 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 200 г творога, 2 яйца, 100 г сметаны, 3 яблока.

Смешать муку с разрыхлителем и сахаром, натереть туда холодное масло и быстро замесить тесто.

Творог соединить со сметаной, взбитыми яйцами и тертыми яблоками. Большую часть теста раскатать в форму, сверху выложить начинку, а оставшееся тесто остудить в морозилке и натереть сверху пирога. Выпекать около 20-30 минут при 200 градусах.

Источник: lifehacker.ru