Их можно есть бесконечно — сырные блинчики с томатом: рецепт тянущейся и сочной вкуснятины (просто)

Блинчики. Фото: соцсети

Очень аппетитное блюдо порадует всю семью.

Эти блинчики изумят своим вкусом и аппетитным видом. Когда их разрываешь, сыр тянется, вызывая желание съесть еще кусочек. Обязательно приготовьте их для своей семьи, это очень просто.

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Ингредиенты:

  • Яйцо - 3 шт.
  • Молоко - 250 мл
  • Мука - 150-200 г
  • Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
  • Помидор - 1 шт.
  • Зеленый лук - по вкусу
  • Сыр - 120 г
  • Соль - по вкусу

Взбить венчиком яйцо, соль, и молоко. Просеять муку с разрыхлителем. Добавить сначала 150 граммов, потом смотреть по консистенции, тесто должно получиться жидким. Если нужно еще - добавить муки. Если нет - оставить 150 граммов.

В конце ввести в состав нарезанный мелко томат, зеленый лук, обжарить блины на разогретой сковороде, предварительно смазав маслом.

Как только блин пропечется с одной стороны, перевернуть и выложить натертый сыр на одну половину блина, второй половиной накрыть, обжарить с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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