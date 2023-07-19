Консерва и запеченный перец: салат за 10 минут - фирменная заправка

Ингредиенты:
- Тунец в масле 170 г (филе 85 г) (208 р.)
- Болгарский перец (оранжевый и красный) 2 шт. (144 р.)
- Огурец среднеплодный ½ шт. (15 р.)
- Лук красный ¼ шт. (3 р.)
- Каперсы 1 ст. ложка (4 р.)
- Петрушка 3 веточки (5 р.)
- Листья салата Айсберг 3 шт. (29 р.)
Для заправки:
- Дижонская горчица 5 г (2 р.)
- Лимон (сок) 1/2 шт. (7 р.)
- Чеснок 1 зубчик (1 р.)
- Оливковое масло 10 мл (8 р.)
- Соль
- Итого: 3 порции салата с тунцом = 426 р., 1 порция = 142 р.
Приготовление:
Перцы отправить в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Переложить перцы в пакет на 5 минут, затем снять шкурку, убрать плодоножку и семена и нарезать на крупные кусочки.
Совет от шефа: «Если отправить горячие перцы в пакет, то с помощью собственного пара от них отойдет шкурка».
Филе тунца с небольшим количеством масла, перетереть вилкой до средних кусочков.
Фото: СТС
Огурец и красный лук нарезать кубиком и отправить к тунцу.
Петрушку крупно нарезать и отправить в салат, добавить каперсы.
Смешать горчицу, щепотку соли, лимонный сок, измельченный зубчик чеснока и оливковое масло.
Заправить салат горчичной заправкой и перемешать.
Подавать салат в салатных листьях.
Приятного аппетита!
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