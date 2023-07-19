Консерва и запеченный перец: салат за 10 минут - фирменная заправка

Салат. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович потратил на блюдо 426 рублей.

Ингредиенты:

  • Тунец в масле 170 г (филе 85 г) (208 р.)
  • Болгарский перец (оранжевый и красный) 2 шт. (144 р.)
  • Огурец среднеплодный ½ шт. (15 р.)
  • Лук красный ¼ шт. (3 р.)
  • Каперсы 1 ст. ложка (4 р.)
  • Петрушка 3 веточки (5 р.)
  • Листья салата Айсберг 3 шт. (29 р.)

Для заправки:

  • Дижонская горчица 5 г (2 р.)
  • Лимон (сок) 1/2 шт. (7 р.)
  • Чеснок 1 зубчик (1 р.)
  • Оливковое масло 10 мл (8 р.)
  • Соль
  • Итого: 3 порции салата с тунцом = 426 р., 1 порция = 142 р.

Приготовление:

Перцы отправить в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Переложить перцы в пакет на 5 минут, затем снять шкурку, убрать плодоножку и семена и нарезать на крупные кусочки.

Совет от шефа: «Если отправить горячие перцы в пакет, то с помощью собственного пара от них отойдет шкурка».

Филе тунца с небольшим количеством масла, перетереть вилкой до средних кусочков.

Фото: СТС

Огурец и красный лук нарезать кубиком и отправить к тунцу.

Петрушку крупно нарезать и отправить в салат, добавить каперсы.

Смешать горчицу, щепотку соли, лимонный сок, измельченный зубчик чеснока и оливковое масло.

Заправить салат горчичной заправкой и перемешать.

Подавать салат в салатных листьях.

Приятного аппетита!

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